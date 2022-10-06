Найближчими днями треба бути обережними. Про це заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Важливо Росія 7 ракетами вдарила по багатоповерхівках Запоріжжя: все, що відомо про руйнівні прильоти
У Запоріжжі можуть бути повторні ракетні атаки
Увага! Максимальна обережність! Є велика ймовірність повторних ракетних атак. Будьте уважні,
– наголосив Старух.
Він закликав жителів міста дотримуватись правил безпеки, під час повітряних тривог перебувати в укриттях і дбати один про одного.
Росіяни активно обстрілюють Запоріжжя: що відомо
- 6 жовтня вранці росіяни завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхівках міста. Внаслідок цього зруйновані під'їзди.
- Станом на 9 ранку кількість постраждалих становить 10 осіб, 8 з яких госпіталізовано, 2 відмовилися від медичної допомоги. Ті, хто перебуває у лікарні, нині у середньому та важкому станах.
- Серед постраждалих 3-річна дівчинка, яка наразі перебуває у лікарні.
- Крім того, 3 жовтня загарбники під ранок обстріляли Запоріжжя. Внаслідок цього дуже постраждала цивільна інфраструктура.
- 30 вересня окупанти завдали ракетного удару по гуманітарній колоні у Запоріжжі.
Варте уваги – Деталі про обстріл колони у Запоріжжі: дивіться відео