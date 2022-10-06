Найближчими днями треба бути обережними. Про це заявив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

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У Запоріжжі можуть бути повторні ракетні атаки

Увага! Максимальна обережність! Є велика ймовірність повторних ракетних атак. Будьте уважні,
– наголосив Старух.

Він закликав жителів міста дотримуватись правил безпеки, під час повітряних тривог перебувати в укриттях і дбати один про одного.

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