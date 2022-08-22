Мэр Энергодара прокомментировал обстрел ТЭС: информацию о жертве проверяют

В сети распространили информацию об обстреле в районе Запорожской ТЭС в Энергодаре. Как оказалось, в городе был поврежден центральный тепловой пункт.

Из Энергодара поступили сообщения о гибели мужчины и еще нескольких раненых в результате обстрела в районе ЗАЭС. Действительно ли факт гибели человека сейчас выясняют. Информацию прокомментировал мэр Дмитрий Орлов.

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Что известно об обстреле Энергодара

По словам Орлова, оккупанты традиционно обвинили в этом ВСУ. Впрочем, обстоятельства произошедшего вызывают большие вопросы.

Судя по имеющимся на видео от самих оккупантов повреждениям автомобиля с практически ровными отверстиями от шаров, машина была обстреляна практически в упор. По идее, из автомата. Действительно ли есть факт гибели человека, сейчас выясняем,

– рассказал городской голова.

В настоящее время известно, что минометными обстрелами в Энергодаре 22 августа был поврежден центральный тепловой пункт. На восстановление водоснабжения уйдет время. Предварительно ремонтные работы будут продолжаться до утра.



Вблизи ЗАЭС очевидцы увидели расстрелянный автомобиль с мужем / фото Дмитрий Орлов

Что говорят очевидцы

В сети сообщают, что в 12:25 в Запорожскую АЭС приехала съемочная группа из России, которая припарковалась возле учебно-тренировочного центра. Через два часа "подготовки" прогремел первый мощный взрыв со стороны тепловой станции. Позже вышел сюжет пропагандистов о том, как "ВСУ обстреливают станцию".

Кстати, источники отметили, что "приютил" съемочную группу россиян один из местных бизнесменов.

Ситуация на ЗАЭС: последние новости

россияне постоянно обстреливают атомную станцию. В 14.38 местные телеграмм-каналы в Энергодаре сообщали, что город обстреливают из "Градов". Людей просили перейти в укрытие. Впоследствии появилась информация, что обстреляли территорию ТЭС.

В начале месяца были зафиксированы "прилеты" у промышленной площадки ЗАЭС и возле одного из энергоблоков , где ядерный реактор.

Кроме того, во время обстрела российские военные едва не попали по контейнерам отработанного ядерного топлива и в энергоблок на ЗАЭС .

В ГУР МО предупреждают, что кафиры готовят провокацию на Запорожской АЭС . Недавно россияне неожиданно объявили "выходной" на станции. Также в разведке сообщали, что кафиры выводят свою технику из Энергодара .

Украина обратилась к МАГАТЭ и ООН с просьбой отправить миссию на Запорожскую АЭС.

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