Перед обстрелами представители росатома спешно покинули Запорожскую АЭС, – Энергоатом

россияне в течение 5 августа дважды обстреляли Запорожскую АЭС, которую оккупировали весной. Перед циничным обстрелом атомной станции ее покинули представители росатома.

Представители росатома, вероятно, знали об атаке на ЗАЭС

Второй обстрел Запорожской АЭС произошел вечером и было зафиксировано три "прилета" непосредственно на площадку атомной станции. Представители росатома, которых россия отправила на ЗАЭС, перед обстрелом покинули станцию.

Кстати Для дискредитации ВСУ ночью оккупанты обстреляли Энергодар, – мэр

Как отметили в Энергоатоме, представители росатома наспех покидали станцию. По всей вероятности, они знали, что готовится атака на Запорожскую АЭС.

Украинский персонал ЗАЭС находится на месте и выполняет все мероприятия по обеспечению ядерной и радиационной безопасности и ликвидирует последствия повреждений.

Оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС: что известно

Первый обстрел Энергодара в пятницу, 5 августа, произошел после 14 часов. Оккупанты стреляли в сторону Запорожской АЭС, в результате чего было зафиксировано три "прилета" возле промышленной площадки ЗАЭС. Враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРУ автотрансформатора ЗАЭС.

Во время вечерних обстрелов по Запорожской АЭС также были зафиксированы три "прилета". Оккупанты попали по площадке станции возле одного из энергоблоков, где ядерный реактор.

Обстрел оккупантов серьезно повредил азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус. Сообщается, что есть риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.

Также оккупанты обстреляли электроподстанцию "Луч" в Энергодаре, из-за чего почти весь город остался без света и воды.

К теме – в Минобороны Британии не понимают, зачем россии ЗАЭС: смотрите видео