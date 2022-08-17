Пожар после "прилетов" в Затоке был ликвидирован: в каком состоянии пострадавшие

В ночь на 17 августа российские оккупанты запустили ракеты в курортную Затоку Одесской области. Известно о четверых пострадавших. Погибших нет.

О ночном обстреле Затоки 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. По его словам, в результате коварного российского обстрела пострадали 4 человека.

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Всем вовремя оказали медицинскую помощь : один человек отказался от госпитализации, двое в больнице с травмами средней тяжести, но их жизни ничего не угрожает.

Ликвидировали пожар на 600 квадратных метров

российские оккупанты снова хаотично обстреливают мирные украинские города и поселки. В результате ракетного удара по Затоке был большой пожар на 600 квадратных метров, который уже потушили спасатели.

Известно о полностью уничтоженных 7 базах отдыха, еще не менее 15 курортных домиков разрушены, но эта цифра может возрасти.

Враг продолжает тактику выжженной земли. Затока – сугубо гражданский и курортный городок, который, как маленькое чудо, возвели в причерноморской степи. Его знают не только в Украине, но и далеко за пределами государства, – подчеркнул Братчук.

Он добавил, что в последние дни оккупанты усилили воздушную разведку и вылеты авиации. Два дня назад украинские военные сбили в регионе очередной российский беспилотник. Скорее всего, захватчики готовились именно к этому циничному ракетному удару.

Сейчас в Черном море находится один вражеский десантный корабль и еще два ракетоносителя, откуда могут запустить 16 ракет типа "Калибр". Братчук призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и как можно быстрее идти в укрытие, когда раздаются сирены.

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