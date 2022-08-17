Про нічний обстріл Затоки 24 каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук. За його словами, 4 людей постраждали внаслідок підступного російського обстрілу.

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Усім вчасно надали медичну допомогу: одна людина відмовилася від госпіталізації, двоє в лікарні з травмами середньої тяжкості, але їхньому життю нічого не загрожує.

Ліквідували пожежу на 600 квадратних метрів

російські окупанти знову хаотично обстрілюють мирні українські міста та селища. Внаслідок ракетного удару по Затоці була велика пожежа на 600 квадратних метрів, яку вже погасили рятувальники.

Відомо про повністю знищені 7 баз відпочинку, ще щонайменше 15 курортних будиночків зруйновано, але ця цифра може зрости.

Ворог продовжує тактику випаленої землі. Затока – суто цивільне та курортне містечко, яке, як маленьке диво, звели у причорноморському степу. Його знають не лише в Україні, але й далеко за межами держави, – наголосив Братчук.

Він додав, що останніми днями окупанти посилили повітряну розвідку та вильоти авіації. Якраз два дні тому українські військові збили в регіоні черговий російський безпілотник. Скоріш за все, загарбники готувалися саме до цього цинічного ракетного удару.

Зараз у Чорному морі перебуває один ворожий десантний корабель та ще два ракетоносії, звідки можуть запустити 16 ракет типу "Калібр". Братчук закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та якнайшвидше прямувати в укриття, коли лунають сирени.

Наслідки удару по курортній Затоці: дивіться відео

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