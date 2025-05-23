Россия утром обстреляла жилой сектор в Киевской области: какие повреждения
- Россия утром 23 мая атаковала Киевскую область дронами, в результате чего поврежден жилой сектор в Обуховском районе, но объекты критической инфраструктуры не пострадали.
- В результате атаки повреждены семь частных домов, гаражное помещение, четыре транспортных средства и хозяйственные постройки, информации о пострадавших не поступало.
- Спасатели оперативно ликвидировали пожар в одном из домов, работали над ликвидацией последствий атаки, а полиция задокументировала повреждения.
Оккупанты ударили по Обуховскому району в Киевской области 23 мая. В результате атаки есть повреждения в жилом секторе.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА.
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Какие последствия российской атаки на Киевскую область
Враг атаковал Киевскую область дронами утром – работали силы ПВО. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.
Повреждения в результате российского удара: смотрите фото Киевской областной ОГА
В Обуховском районе повреждения получил жилой сектор. На место прибыли спасатели.
Пожарные быстро ликвидировали пожар, возникший в одном из жилых домов. Также повреждения получили 5 частных домов, гараж, хозяйственная постройка, транспортные средства,
– сообщили в ГСЧС.
Спасатели прибыли на место происшествия: смотрите фото ГСЧС
В Киевской ОГА добавили, что в домах выбиты окна, повреждены фасады и кровли.
"Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки", – объяснили там.
Последствия вражеской атаки также задокументировала полиция Киевской области.
Повреждения в жилом секторе: смотрите фото Нацполиции Украины
"По состоянию на 11:30 в Обуховском районе повреждены семь частных домов, гаражное помещение, и четыре транспортных средства и хозяйственные постройки. Сейчас информация о пострадавших в полицию не поступала", – рассказали там.
Ночью 23 мая военные России атаковали Киевскую область "Шахедами". В течение ночи взрывы пришлось слышать также жителям Черновицкой области, а чуть раньше – Запорожье.
К слову, утром в Одессе объявили воздушную тревогу – в направлении города двигались вражеские дроны, работала ПВО.
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