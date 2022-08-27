Снаряд прилетел прямо в дом, погибла женщина: оккупанты обстреляли Золочев в Харьковской области

27 августа россия из реактивных систем залпового огня обстреляла Золочев Богодуховского района на Харьковщине. Из-за этого погибла женщина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он подчеркнул, что оккупанты продолжают террор против мирного населения.

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В результате обстрелов Золочева российский снаряд попал в дом. Из-за этого погибла 59-летняя женщина.

Кроме того, под огнем оккупантов оказался поселок городского типа Донец Изюмского района. Там в результате обстрелов пострадал 49-летний мужчина.

Также днем россияне обстреляли и Харьков, выпустив кассетные снаряды из реактивных систем залпового огня "Ураган". Мэр города Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили по одному из предприятий Шевченковского района Харькова. Пострадавших, к счастью, нет.

Обстрелы Харьковщины: последние новости

Ночью 27 августа около 2:00 россия нанесла ракетный удар по центру Харькова. 2 ракеты ударили в Киевском и Основянском районах. Повреждены окрестные дома. В Основянском районе один из осколков попал в окно квартиры, 61-летняя женщина получила ранение.

россия почти каждый день обстреливает Харьковский, Изюмский, Чугуевский и Богодуховский районы области. Однако количество ракетных обстрелов уменьшилось. Причиной этого стало то, что резервы россиян иссякают. По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого, у россии осталось около 45% ракет, крылатых ракет "Искандер" 20% или меньше. Такая же ситуация и с "Калибрами". Поэтому оккупанты используют ракеты Х-22 и С-300 и атакуют из реактивных систем залпового огня. Больше всего последним россияне кошмарят жителей Николаева, Запорожской области и Харькова.

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