В обстрелянной Святогорской лавре находились эвакуированные жители Изюма
Источник:Нацполиция
Оккупанты цинично обстреляли Святогорскую лавру. Там скрывались женщины и дети, эвакуированные из Изюма.
Всего там находилась около тысячи жителей Харьковской области. Подробности этого военного преступления агрессора сообщили в Нацполиции.
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Из тысячи человек было 200 детей. Известно, что есть пострадавшие. Эвакуированным жителям даже в святыне не удалось укрыться от циничных оккупантов.
Жителей Изюма, жестоко обстрелянных войсками России, эвакуировали в Святогорскую лавру,
– отметили в Нацполиции.
Пострадавшим от обстрелов полицейские привезли еду и вещи.
Кроме того, правоохранители задокументировали военное преступление и последствия авиаудара, а также обеспечили охрану этого места.
Люди снова ждут эвакуации
Также полиция организовала 2 эвакуационных автобуса. Они доставят граждан на железнодорожную станцию в Краматорске.
Оккупанты обстреляли Святогорскую лавру: смотрите видео