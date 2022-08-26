Движение полностью остановлено: в ВСУ рассказали, как россияне ищут альтернативу мостам через Днепр

Украинские военные продолжают эффективно разрушать переправы, которыми пользуется враг на Юге. Так, в ОК "Юг" рассказали об альтернативе, которую ищут оккупанты.

Во время телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что ВСУ продолжают уничтожать как Антоновский мост, так и мост через Каховскую ГЭС. И нужно это для того, чтобы лишить оккупантов возможности перебрасывать как живую силу, так и технику.

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Движение по этим мостам полностью остановили

Наталья Гуменюк подчеркнула, что ВСУ успешно бьют из артиллерии по Антоновскому мосту, а также Каховскому через ГЭС. Благодаря этому врагу дают ясно понять, что он не сможет использовать эти объекты для транспортировки тяжелой техники.

В то же время, захватчики не оставляют попыток информационно поддерживать свой имидж. Для этого по мостам запускают легковые автомобили, чтобы делать вид, что движение по ним никто не останавливал. Но, подчеркивает Гуменюк, он все-таки полностью поставлен на паузу.

Именно поэтому оккупанты подтягивают баржи, понтоны, а также работают над установкой паромных переправ. Это альтернативные пути сообщения, которые используют враг для переправы с одного берега Днепра на другой. Но и здесь захватчиков ожидает фиаско, ведь ВСУ держат соответствующую местность под огневым контролем. И как только россияне создадут какую-то альтернативу для передвижения, ее тоже уничтожат.

Альтернативные способы переправы враг создает. Но их мощности, подчеркивает представительница, недостаточно для покрытия потребностей оккупантов. То есть перекинуть колонну тяжелой техники таким путем у военных страны-агрессорки просто не получится. Кроме того, захватчики эти переправы создают на той местности, которая хорошо известна нашим военным.

Вражеских складов становится все меньше

Наталья Гуменюк подчеркнула, что склады с боеприпасами – приоритетная цель артиллерии, а также авиации ВСУ. А все потому, что это запасы, которые враг мог бы использовать против подразделений украинского войска.

На этой неделе удалось уничтожить 7 складов боеприпасов. И это при том, что оккупанты пытаются менять их дислокацию. И это еще не конец, ведь несколько дней до конца недели еще есть, так что эта цифра только вырастет.

К слову, около полуночи 26 августа местные жители сообщили об очередном "прилете" вблизи Антоновки. В телеграм-канале "Оперативный ВСУ" иронически пошутили по этому поводу. Там отметили, что оккупанты продолжают корректировать численность своего войска на территории нашего государства.

Кроме того, стало известно о работе ПВО оккупантов вблизи Антоновского моста. Но это не приносит никакой пользы, ведь объект продолжает испытывать немалые разрушения, из-за чего его просто невозможно использовать.

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