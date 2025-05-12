Некоторые россияне специально подставляют машины под обстрелы, – губернатор Белгородской области

Некоторые жители Белгородской области якобы специально оставляют автомобили на улице, чтобы те были повреждены во время обстрелов. По словам губернатора, таким образом россияне хотят получить компенсацию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Зачем россияне оставляют автомобили на улице

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил, что жители нескольких населенных пунктов в России пытаются получить помощь от государства, не имея на это оснований.

Наш населенный пункт обстреливается, давайте машину из гаража выкатим, может обстреляют, хотя бы деньги получим. Машины старые, некуда ни дети, ни продать,

– процитировал он слова жителей.

Гладков пригрозил уголовной ответственностью тем, кто умышленно пытается подстроить атаки беспилотников или выкатывает автомобили из гаражей для получения компенсации.

Он рассказал о ситуации, когда люди якобы сами сожгли машину и потом пытались подбросить FPV-дрон, который нашли где-то в кустах, чтобы выдать тот за обстрелянный и получить компенсацию.

К слову, россияне заявляли, что утром 9 мая якобы украинский беспилотник попал в здание правительства в Белгороде. Не стоит исключать, что этот инцидент был очередной российской провокацией. Кремль хочет обвинить Украину в нарушении так называемого "трехдневного перемирия".

Тогда Гладков рассказал, что, мол, во время атаки травмы получили два человека. С осколочным ранением бедра госпитализировали сотрудника Росгвардии.