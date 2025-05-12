Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Навіщо росіяни залишають автомобілі на вулиці

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков пояснив, що мешканці кількох населених пунктів у Росії намагаються отримати допомогу від держави, не маючи на це підстав.

Наш населений пункт обстрілюється, давайте машину з гаража викотимо, може обстріляють, хоча б гроші отримаємо. Машини старі, нікуди ні діти, ні продати,

– процитував він слова жителів.

Гладков пригрозив кримінальною відповідальністю тим, хто навмисне намагається підлаштувати атаки безпілотників або викочує автомобілі з гаражів для отримання компенсації.

Він розповів про ситуацію, коли люди нібито самі спалили машину й потім намагалися підкинути FPV-дрон, який знайшли десь у кущах, щоб видати той за обстріляний та отримати компенсацію.

До слова, росіяни заявляли, що вранці 9 травня нібито український безпілотник влучив в будівлю уряду у Бєлгороді. Не варто виключати, що цей інцидент був черговою російською провокацією. Кремль хоче звинуватити Україну у порушенні так званого "триденного перемир'я".

Тоді Гладков розповів, що, мовляв, під час атаки травм зазнали двоє людей. З уламковим пораненням стегна госпіталізували співробітника Росгвардії.