В Черниговской области могут увеличить количество ПВО: Наев провел совещание
Источник:Командование Объединенных Сил ВСУ
Руководство украинской армии провело совещание в Черниговской области. Собственно, обсудили должностные лица вопросы относительно того, как обеспечить защиту приграничных районов Юга Украины от вражеских обстрелов.
Как известно, российские захватчики регулярно обстреливают области на Юге нашего государства, подвергая опасности жизни граждан. В то же время в Вооруженных Силах констатировали, что главная задача сейчас – обеспечить безопасность мирного населения.
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Кто присутствовал на встрече
Отметим, что совместное совещание командования украинской армии провело 19 марта из-за того, что враг атакует прифронтовые районы артиллерийскими системами и минометами.
Известно, что мероприятие состоялось по выполнению задачи Президента Украины. В нем приняли участие:
- командующий Объединенными Силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев;
- командир группировки войск, бригадный генерал Дмитрий Красильников;
- начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус;
- начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский;
- другие представители органов государственной власти.
Кроме того, со слов Наева понятно, что в регионе будут увеличивать количество систем противовоздушной обороны.
Мы понимаем, что враг не оставил своих намерений наносить огневое поражение по гражданским объектам. Поэтому нам необходимо сделать все возможное для того, чтобы местное население, проживающее в приграничной Черниговщине, не подвергалось враждебным обстрелам. Мы определили конкретные меры, которые будем в дальнейшем претворять в жизнь,
– сообщил он.
Совещание в Чернигове по ситуации в регионе: смотрите видео командования Объединенных Сил ВСУ
Оккупанты искали украинские системы ПВО на Черниговщине
- Не так давно в сети появились кадры, на которых видны следы в небе над Черниговщиной от полетов вражеской авиации Тогда эксперты допустили, что враг с помощью летательных аппаратов искал украинские установки ПВО.
- Вряд ли, конечно, ему удалось хоть чего-нибудь достичь. Однако этот факт еще раз подтверждает эффективность нашей противовоздушной обороны и то, что оккупанты с каждым днем видят все меньше смысла в ракетных и дроновых атаках, поскольку украинская ПВО крайне эффективна. И без ее ликвидации захватчикам не удастся достичь желаемых целей.
- Хотя очень уж маловероятно, что сами оккупанты надеются на победу. К тому же, Воздушные силы наращивают свою мощь. Кстати, спикер Юрий Игнат констатировал, что уже есть определенные сдвиги в вопросе предоставления нам истребителей F-16. Этот шаг сделает нашу авиацию очень устойчивой.