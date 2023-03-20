В Черниговской области могут увеличить количество ПВО: Наев провел совещание

Руководство украинской армии провело совещание в Черниговской области. Собственно, обсудили должностные лица вопросы относительно того, как обеспечить защиту приграничных районов Юга Украины от вражеских обстрелов.

Как известно, российские захватчики регулярно обстреливают области на Юге нашего государства, подвергая опасности жизни граждан. В то же время в Вооруженных Силах констатировали, что главная задача сейчас – обеспечить безопасность мирного населения.

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Кто присутствовал на встрече

Отметим, что совместное совещание командования украинской армии провело 19 марта из-за того, что враг атакует прифронтовые районы артиллерийскими системами и минометами.

Известно, что мероприятие состоялось по выполнению задачи Президента Украины. В нем приняли участие:

командующий Объединенными Силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев;

командир группировки войск, бригадный генерал Дмитрий Красильников;

начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус;

начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский;

другие представители органов государственной власти.

Кроме того, со слов Наева понятно, что в регионе будут увеличивать количество систем противовоздушной обороны.

Мы понимаем, что враг не оставил своих намерений наносить огневое поражение по гражданским объектам. Поэтому нам необходимо сделать все возможное для того, чтобы местное население, проживающее в приграничной Черниговщине, не подвергалось враждебным обстрелам. Мы определили конкретные меры, которые будем в дальнейшем претворять в жизнь,

– сообщил он.

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