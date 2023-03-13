В понедельник, 13 марта, в анонимных телеграм-каналах появились сообщения о том, что оккупанты подняли в небо над Черниговщиной авиацию. Об этом сообщает 24 Канал.
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"Воздушный движ"
Собственно, искали захватчики, как ни странно, украинские системы ПВО. После полетов их летательных аппаратов в небе остались следы, что подтверждают видеоролики из этой местности.
В Черниговской области россияне искали украинские ПВО: смотрите видео с телеграм-каналов
Вместе с тем в сети появились фотографии, подтверждающие, что оккупанты были в активных поисках украинских установок ПВО. Вряд ли, конечно, им что-то удалось найти.
Захватчики поднимали в небо авиацию на Черниговщине / фото из телеграм-каналов
Что может означать активизация оккупантов
Можно предположить, что Россия готовится к очередному массированному ракетному удару и разведывает ситуацию. Собственно, в ОК "Юг" не так давно отмечали, что угроза атак чрезвычайно высока.
В частности, спикер Наталья Гуменюк констатировала, что в Черном море враг сосредоточил 2 корабля-ракетоносители, на которых может быть до 16 ракет типа "Калибр".
Спустя время стало известно, что враг вывел в море еще одно судно. Общий залп "Калибров" может насчитывать до 20 единиц.
Украинская ПВО наготове
- Та же Гуменюк на днях отмечала, что увеличение промежутков времени между массированными атаками свидетельствует, что оккупанты прибегают к некой "психологической игре". Вероятно, они умышленно не наносят атак, когда мы к этому готовы, а ждут, когда напряжение в обществе по этому поводу немного упадет.
- Как бы там ни было, украинские системы противовоздушной обороны, к счастью, не поддаются психологическому стрессу и готовы в любой момент ликвидировать вражеские воздушные цели.
- Кстати, ночью и утром 9 марта российские захватчики осуществили 81 пуск ракет и дронов по Украине. Воздушным силам удалось ликвидировать 34 ракеты и 4 БпЛА, что является очень хорошим результатом.
- Кроме того, вспомним, что в скорой перспективе в Украину должны прибыть западные установки ПВО Patriot. Они способны сбивать, в частности, баллистические ракеты, что пока не могут делать другие ЗРК из арсенала ВСУ. Поэтому, очевидно, по прибытии этой техники в наше государство тактика оккупантов изменится.