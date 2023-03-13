У понеділок, 13 березня, в анонімних телеграм-каналах з'явились повідомлення про те, що окупанти підняли в небо над Чернігівщиною авіацію. Про це інформує 24 Канал.
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"Повітряний двіж"
Власне, шукали загарбники, як не дивно, українські системи ППО. Після польотів їхніх літальних апаратів у небі залишились сліди, що підтверджують відеоролики з цієї місцевості.
На Чернігівщині росіяни шукали українські ППО: дивіться відео з телеграм-каналів
Разом з тим у мережі з'явилися світлини, які підтверджують, що окупанти були в активних пошуках українських установок ППО. Навряд, звісно, їм щось вдалось знайти.
Загарбники підіймали в небо авіацію на Чернігівщині / фото з телеграм-каналів
Що може означати активізація окупантів
Можна припустити, що Росія готується до чергового масованого ракетного удару та розвідує ситуацію. Власне, в ОК "Південь" не так давно зазначали, що загроза атак надзвичайно висока.
Зокрема, речниця Наталія Гуменюк констатувала, що в Чорному морі ворог зосередив 2 кораблі-ракетоносії, на яких може бути до 16 ракет типу "Калібр".
Через деякий час стало відомо, що ворог вивів у море ще один судно. Загальний залп "Калібрів" може налічувати до 20 одиниць.
Українська ППО напоготові
- Та ж Гуменюк днями зазначала, що збільшення проміжків часу між масованими атаками засвідчує, що окупанти вдаються до такої собі "психологічної гри". Ймовірно, вони зумисне не завдають атак, коли ми до цього готові, а чекають, коли напруга в суспільстві щодо цього трохи впаде.
- Хай там як, однак українські системи протиповітряної оборони, на щастя, не піддаються психологічному стресу та готові в будь-яку мить ліквідовувати ворожі повітряні цілі.
- До речі, вночі та вранці 9 березня російські загарбники здійснили 81 пуск ракет та дронів по Україні. Повітряним силам вдалось ліквідувати 34 ракети та 4 БпЛА, що є надзвичайно хорошим результатом.
- Окрім того, згадаємо, що у недалекій перспективі в Україну мають прибути західні установки ППО Patriot. Вони здатні збивати, зокрема, балістичні ракети, що поки не можуть робити інші ЗРК з арсеналу ЗСУ. Тому, вочевидь, після прибуття цієї техніки в нашу державу тактика окупантів зміниться.