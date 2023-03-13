У понеділок, 13 березня, в анонімних телеграм-каналах з'явились повідомлення про те, що окупанти підняли в небо над Чернігівщиною авіацію. Про це інформує 24 Канал.

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"Повітряний двіж"

Власне, шукали загарбники, як не дивно, українські системи ППО. Після польотів їхніх літальних апаратів у небі залишились сліди, що підтверджують відеоролики з цієї місцевості.

На Чернігівщині росіяни шукали українські ППО: дивіться відео з телеграм-каналів

Разом з тим у мережі з'явилися світлини, які підтверджують, що окупанти були в активних пошуках українських установок ППО. Навряд, звісно, їм щось вдалось знайти.

Загарбники підіймали в небо авіацію на Чернігівщині / фото з телеграм-каналів

Що може означати активізація окупантів

Можна припустити, що Росія готується до чергового масованого ракетного удару та розвідує ситуацію. Власне, в ОК "Південь" не так давно зазначали, що загроза атак надзвичайно висока.

Зокрема, речниця Наталія Гуменюк констатувала, що в Чорному морі ворог зосередив 2 кораблі-ракетоносії, на яких може бути до 16 ракет типу "Калібр".

Через деякий час стало відомо, що ворог вивів у море ще один судно. Загальний залп "Калібрів" може налічувати до 20 одиниць.

Українська ППО напоготові