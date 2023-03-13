С появлением Patriot в Украине тактика россиян изменится. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны ОК "Юг" Наталья Гуменюк, информирует 24 Канал.

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По прибытии Patriot тактика врага изменится

Руководитель пресс-центра ОК "Юг" отметила, что наши военные проанализировали массированную российскую атаку 9 марта и, конечно, сделали выводы. Интересно, что между двумя волнами ракет разного типа захватчики запускали беспилотники. В частности, для того чтобы доразведывать, откуда было срабатывание, где и какие попадания произошли. Однако наши воины удачно отработали по этим разведчикам.

То, что россияне пытались именно после этой доразведки провести такую демонстрационную атаку с помощью, в частности, баллистического вооружения, – это как раз такая тактика на наращивание паники, наращивание запугиваний,

– подчеркнула Наталья Гуменюк.

Также представительница ОК "Юг" напомнила, что эта война является гибридной, и вражеская атака – это в определенной степени реагирование на информационную волну, когда появилось сообщение в СМИ о том, что в Украине уже работает современная система ПВО. Поэтому россиянам нужно было немедленно выяснить и известить свое командование, действительно ли это так, "или они еще сильны, или мы уже побеждать начинаем", добавила Гуменюк.

Спикер убеждена, что по прибытии комплексов "Петриот" тактика врага изменится. Оккупанты действительно пытаются найти ту, которая будет результативной. Впрочем, Наталья Гуменюк надеется, что перемены будут в нашу пользу.

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Обратите внимание! 10 марта спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что "пока Patriot в Украине не видел". Он добавил, что украинцы узнают о размещении ЗРК, когда будет сбит первый российский самолет. Кроме того, спикер заявил, что эта система ПВО ни разу не сбивала "Кинжалы", однако наши воины постараются это сделать.