оккупанты все чаще применяют авиацию на Донбассе: Гайдай показал ужасные последствия

В течение 2 августа оккупанты атаковали из авиации территорию 8 населенных пунктов, расположенных на административной границе Луганской и Донецкой областей. Это свидетельствует об их неспособности преодолеть оборонные укрепления защитников Украины.

Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай. Он отметил, что из-за риска обстрелов опасно находиться в поврежденных ранее сооружениях.

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В Северодонецке падают многоэтажные дома

Как рассказал Гайдай, в домах, фасад которых уцелел от предыдущих атак и прилетов, до сих пор живут люди. Однако из-за активизации российской авиации находиться в них крайне опасно.

Если многоэтажка получила повреждения, она может в любой момент упасть. Как недавно это произошло с домом по улице Партизанская в Северодонецке,

– рассказал глава Луганской ОВА.

Как сообщают очевидцы, аварийное здание упало посреди дня, когда рядом проходили люди. До сих пор неизвестно, находился ли кто-нибудь внутри.

В то время, пока россияне продолжают снимать пропагандистские сюжеты о "счастливой жизни" жителей Луганщины, последние погибают под обломками необследованных многоэтажек,

– подытожил Гайдай.

Падение дома в Северодонецке: смотрите видео

Ситуация на линии фронта

Между тем, на линии фронта россияне продолжают обстреливать населенные пункты, которые держат оборону. Шесть раз врагом использованы реактивные системы залпового огня. В течение дня неоднократно применялись минометы.

Основные усилия россияне сосредотачивают на Бахмутском направлении. Оккупанты стремятся захватить сам город, но продвинуться к нему им никак не удается.

Россияне хотят сковать действия ВСУ, чтобы не допустить их перебрасывания на другие угрожающие направления. Поэтому проводят многочисленные атаки одновременно с разных сторон. За последние сутки отражены девять попыток штурма оккупантов, которые на указанных участках вынуждены были отойти.

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