Корреспондентка Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что оккупанты разбили в Харькове ТЭЦ и две подстанции. Это был очень серьезный удар, поэтому наладить систему очень трудно.

Как в Харькове справляются с атакой по городу?

Корреспондентка отметила, что Красный крест и районная власть Харькова развернули в городе палатки, чтобы люди могли приходить туда греться.

По данным мэрии, пока серьезной потребности в создании таких мобильных пунктов нет. Все потому, что в городе работает 101 пункт несокрушимости. Граждане идут туда в первую очередь.

Анна Черненко подчеркнула, что специалистам, после этой атаки России, восстанавливать теплоснабжение очень сложно. Коммунальщикам приходится сливать воду из сети в 853 домах, чтобы там не перемерзали трубы. Как следствие, 105 тысяч абонентов в Харькове столкнулись с нехваткой тепла.

В квартире 4 градуса, когда батареи были немного теплые, то было 15 градусов. Спим одетые под тремя одеялами,

– рассказала харьковчанка.

Мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что, кроме атак по критической инфраструктуре города, были попадания и в жилые дома. Коммунальные службы города вместе с энергетиками работают, чтобы как можно скорее восстановить тепло- и электроснабжение.

Корреспондентка из Харькова также подчеркнула, если ситуация в городе ухудшится, то на железной дороге будет подготовлено несколько вагонов, в которых люди смогут согреться, прийти за горячей пищей или переночевать.

Что известно об ударе по Харькову 3 февраля?