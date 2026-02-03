Кореспондентка Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що окупанти розбили у Харкові ТЕЦ і дві підстанції. Це був дуже серйозний удар, тому налагодити систему дуже важко.
Дивіться також Було схоже на початок вторгнення: як Харків пережив страшну масовану атаку Росії
Як у Харкові справляються з атакою по місту?
Кореспондентка зазначила, що "Червоний хрест" та районна влада Харкова розгорнули у місті намети, щоб люди могли приходити туди грітися.
За даними мерії, поки серйозної потреби у створенні таких мобільних пунктів немає. Все тому, що у місті працює 101 "пункт незламності". Громадяни йдуть туди найперше.
Анна Черненко підкреслила, що фахівцям після цієї атаки Росії відновлювати теплопостачання дуже складно. Комунальникам доводиться зливати воду з мережі у 853 будинках, щоб там не перемерзали труби. Як наслідок – 105 тисяч абонентів у Харкові зіткнулись із нестачею тепла.
У квартирі 4 градуси, коли батареї були трішки теплі, то було 15 градусів. Спимо одягнені під трьома ковдрами,
– розповіла харків'янка.
Мер Харкова Ігор Терехов підкреслив, що, окрім атак по критичній інфраструктурі міста, були влучання й у житлові будинки. Комунальні служби міста разом з енергетиками працюють, щоб якомога швидше відновити тепло- та електропостачання.
Кореспондентка з Харкова також підкреслила, якщо ситуація у місті погіршиться, то на залізниці підготовлять кілька вагонів, у яких люди зможуть зігрітися, прийти за гарячою їжею чи переночувати.
Що відомо про удар по Харкову 3 лютого?
Росія внаслідок масованої атаки серйозно пошкодила одну з головних ТЕЦ Харкова. Є інформація, що поки її відновити неможливо.
Без тепла у Харкові залишилось багато будинків. Мер Харкова зазначив, що обстріл міста росіянами призвів до найсерйозніших наслідків цього опалювального сезону.
Ворожий безпілотник вдарив по житловій забудові Салтівського району Харкова. Там спалахнула серйозна пожежа. На щастя, мешканці залишились живими, проте є п'ятеро постраждалих.