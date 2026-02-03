Четыре градуса в квартире, – харьковчане рассказали, как выживают после страшного удара по ТЭЦ
- В Харькове 3 района остались без тепла и частично без электроснабжения из-за атаки на ТЭЦ и подстанции.
- Город разворачивает палатки для обогрева, а также подготавливает вагоны на железной дороге для возможного дальнейшего обострения ситуации.
В Харькове 3 района остались без тепла и частично без электроснабжения. Все из-за атаки в ночь на 3 февраля 2026 года. Враг для этого использовал различные типы вооружения. Город прилагает максимум усилий, чтобы справиться с последствиями.
Корреспондент Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что оккупанты разбили в Харькове ТЭЦ и две подстанции. Это был очень серьезный удар, поэтому наладить систему очень трудно.
Как в Харькове справляются с атакой по городу?
Корреспондентка отметила, что Красный крест и районная власть Харькова развернули в городе палатки, чтобы люди могли приходить туда греться.
По данным мэрии, пока серьезной потребности в создании таких мобильных пунктов нет. Все потому, что в городе работает 101 пункт несокрушимости. Граждане идут туда в первую очередь.
Анна Черненко подчеркнула, что специалистам после этой атаки России восстанавливать теплоснабжение очень сложно. Коммунальщикам приходится сливать воду из сети в 853 домах, чтобы там не перемерзали трубы. Как следствие, 105 тысяч абонентов в Харькове столкнулись с нехваткой тепла.
В квартире 4 градуса, когда батареи были немного теплые, то было 15 градусов. Спим одетые под тремя одеялами,
– рассказала харьковчанка.
Мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что кроме атак по критической инфраструктуре города, были попадания и в жилые дома. Коммунальные службы города вместе с энергетиками работают, чтобы как можно скорее восстановить тепло- и электроснабжение.
Корреспондентка из Харькова также подчеркнула, если ситуация в городе ухудшится, то на железной дороге будет подготовлено несколько вагонов, в которых люди смогут согреться, прийти за горячей пищей или переночевать.
Что известно об ударе по Харькову 3 февраля?
Россия в результате массированной атаки серьезно повредила одну из главных ТЭЦ Харькова. Есть информация, что пока ее восстановить невозможно.
Без тепла в Харькове осталось много домов. Мэр Харькова отметил, что обстрел города россиянами привел к самым серьезным последствиям этого отопительного сезона.
Вражеский беспилотник ударил по жилой застройке Салтовского района Харькова. Там вспыхнул серьезный пожар. К счастью, жители остались живы, однако есть пятеро пострадавших.