Враг применяет в отношении Харькова тактику "карусели": в Воздушных силах объяснили, что это значит

Россияне регулярно обстреливают Харьков и область. Для авиационного поражения региона они применяют тактику "карусели".

Видео применения этой тактики во время циничных обстрелов мирного населения Харьковщины россияне регулярно выкладывают на своих ресурсах. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Украины Илья Евлаш, передает 24 Канал.

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Российские истребители выстраиваются в ряд

Илья Евлаш рассказал, что тактика "карусели" в авиации заключается в том, что несколько истребителей выстраиваются в ряд и делают пуски.

Имеется в виду, когда российские Су-34 и Су-35 со стороны Харьковщины заходят буквально в ряд – 4 – 5 самолетов – и сбрасывают свои управляемые авиабомбы весом от 250 до 500 килограммов,

– говорит представитель ПС.

Он добавил, что неоднократно россияне сами публиковали видео на своих каналах, где видно, что запускалось до четырех бомб одновременно.

"Конечно, что это достаточно мощная сила, которую имеют россияне. Она не прицельная, но она может наделать много горя", – добавил Евлаш.

Чтобы бороться с этой тактикой, Воздушным силам Украины необходимы современные средства, в частности, речь идет о самолетах F-16. По словам представителя ВС, они смогли бы служить "сдерживающим фактором для российской авиации и отогнать их от линии фронта и линии госграницы".

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