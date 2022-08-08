Большинство снарядов не взорвались: в полиции рассказали о последствиях обстрела Харькова

Оккупанты утром 8 августа обстреляли Харьков из всех типов тяжелой артиллерии, которая у них есть. Из-за обстрела есть жертвы как в самом Харькове, так и в поселке под областным центром.

Снаряды С-300 долетели в поселок Печенеги, где есть погибшие.

Мощные взрывы в Харькове прогремели около 10:30 утра. Враг нанес удар из системы залпового огня "Ураган" по Шевченковскому району Харькова.

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В результате обстрела погиб 63-летний мирный житель, который на момент "прилета" находился на улице, идя в супермаркет. У погибшего остались двое детей. Также пострадал 68-летний мужчина, которого в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

По предварительным данным, россияне попали в территорию возле жилого дома. В результате взрыва снаряда произошло возгорание автомобиля Nissan. Также повреждены автомобиль Ford – обломки побили лобовое стекло и двери.

Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко рассказал, что во время обстрела Шевченковского района большинство кассет не разорвалось, однако 3 – 4 кассеты были разорваны.

Сообщается, что за минувшие сутки оккупанты обстреливали Киевский район Харькова из артиллерийской установки "Пион". Кроме того, снаряды зенитно-ракетного комплекса С-300 ночью долетели в поселок Печенеги, где есть погибшие и пострадавшие.

То есть за сутки россияне выпустили по городу все, что у них есть на вооружении из тяжелой артиллерии,

– рассказал Владимир Тимошко.

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Оккупанты в ночь на 8 августа активно обстреливали Харьковскую область, выпустив не менее 5 ракет с С-300. Захватчики запустили ракеты со своей территории. Часть из снарядов сдетонировала раньше, чем прибыла в пункт назначения.

В поселке Печенеги в Чугуевском районе в результате обстрела был разрушен частный жилой дом. К сожалению, погибла 72-летняя жительница.

В Богодуховском районе враг уничтожил 28 гектаров пшеницы. Также под огонь попали разные хозяйства. В Изюмском районе снаряды попали по открытым территориям. К сожалению, 72-летняя женщина получила ранения и ее отвезли в больницу.

Также из-за обстрелов горели дачные дома кооператива и хозяйственные постройки в Харьковском районе. В Черкасских Тишках погибла 62-летняя женщина, а еще два человека попали в больницу из-за ранений.

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