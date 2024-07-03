Россияне модифицировали ФАБ-500 и теперь достают до любой точки Харькова, – Синегубов
В России модифицировали авиабомбы ФАБ-500, которыми окпуанты регулярно бьют по Харькову. Теперь управляемые авиабомбы могут доставать до любой точки города.
О применении авиабомб рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Россияне модифицировали ФАБ-500
Российские оккупационные войска не прекращают терроризировать жителей Харьковщины и наносить постоянные удары по региону.
Осложнена ситуация тем, что враг начал бить по Харькову управляемыми авиабомбами типа ФАБ-500, которые имеют достаточно серьезные разрушительные силы,
– пояснил Синегубов.
По словам председателя ОВА, ранее оккупанты использовали эти авиабомбы только на Купянском направлении, однако теперь враг их модифицировал.
Он (ФАБ-500, – 24 Канал) уже летит на расстояние до 80 километров, поэтому достает до любой точки Харькова. Поэтому воздушные тревоги, которые у нас звучат по почти 12 или 16 часов, все они являются реальными,
– подчеркнул глава Харьковской ОГА.
Синегубов добавил, что только за последние сутки россияне выпустили по Харькову 32 управляемые авиабомбы.
Днем 3 июля россияне в очередной раз ударили по Харькову – были зафиксированы по меньшей мере три удара КАБами по Киевскому району города. В результате атаки разрушений и повреждений получили частные дома.