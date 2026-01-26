Укр Рус
26 января, 21:47
2

В результате российского обстрела часть Харьковщины без света

София Рожик
Основные тезисы
  • В результате обстрела 26 января без света остались Чугуев и другие населенные пункты Харьковщины.
  • Российские ракеты повредили жилые дома, школу и детский сад в Харькове, есть двое пострадавших.

Россия вечером 26 января атаковали Харьков и область. В результате обстрелов ряд населенных пунктов Харьковщины остался без света.

Об этом сообщила Чугуевский городской голова Галина Минаева.

Что известно об атаке?

Страна-террористка атаковала объекты критической инфраструктуры Харьковской области.

Без света Чугуев и еще ряд населенных пунктов.

О дальнейшем развитии ситуации информация будет предоставлена после того, как энергетики подробно установят масштабы повреждений,
– сообщила Галина Минаева.

К слову, проблемы со светом и в самом Харькове.

Россияне запустили ракеты по городу. Повреждены жилые дома, школу и детский сад. К сожалению, есть двое пострадавших.

Последние атаки на Украину

  • В Киевской области вечером 26 января прогремели взрывы. Работала ПВО по российским беспилотникам. Они постоянно заходили в область в направлении Киева.

  • Днем серию сильных взрывов слышали в Днепре. Мониторы писали о движении "Шахедов" в направлении Днепра, Павлограда и Соленого.

  • А ночью россияне атаковали Запорожский район, а именно Вольнянск. После обстрела там начался пожар, сообщали о поврежденных многоэтажках. К счастью, пострадавших не было.