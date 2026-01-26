В результате российского обстрела часть Харьковщины без света

Россия вечером 26 января атаковали Харьков и область. В результате обстрелов ряд населенных пунктов Харьковщины остался без света.

Об этом сообщила Чугуевский городской голова Галина Минаева.

Смотрите также Графики не действуют: в части Киевской области начались экстренные отключения

Что известно об атаке?

Страна-террористка атаковала объекты критической инфраструктуры Харьковской области.

Без света Чугуев и еще ряд населенных пунктов.

О дальнейшем развитии ситуации информация будет предоставлена после того, как энергетики подробно установят масштабы повреждений,

– сообщила Галина Минаева.

К слову, проблемы со светом и в самом Харькове.

Россияне запустили ракеты по городу. Повреждены жилые дома, школу и детский сад. К сожалению, есть двое пострадавших.

Последние атаки на Украину