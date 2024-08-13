Комендантский час на Харьковщине увеличивают: куда била Россия за минувшие сутки

Россия не прекращает обстреливать разные районы Харьковщины. В некоторых населенных пунктах обстрелы не прекращаются с утра и до вечера.

Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала, что под атакой находилась Богодуховщина. Уже известно о семи раненых, среди них пожилая женщина и четверо детей, старшему ребенку 11 лет.

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Куда била Россия в течение суток

Оккупанты ударили по самому Богодухову. Полиция сообщила, что массированный обстрел состоялся в частности ракетами Х-35У, а прокуратура отмечает, что россияне могли использовать и северокорейскую ракету нового образца.

Сильно повреждены или разбиты 25 домов, зафиксировано несколько возгораний, лесных пожаров. К счастью все раненые в удовлетворительном состоянии, но им понадобилась помощь врачей, у детей очень большой испуг и острая реакция на стресс.

Кроме того, серьезно досталось Волчанщине. Там гражданского мужчину ранило дроном. Россияне продолжают терроризировать, фактически охотиться FPV-дронами на машины и людей,

– рассказала Анна Черненко.

В ночь на 13 августа оккупанты били по Золочеву, там повреждены частные дома, электросети, газовые сети, поэтому ремонтникам на этих направлениях приходится работать очень усиленно.

В Харькове распространялась информация, что после наступления на Курщине, будут ответы по мирным городам Украины. На самом деле Россия и так ни на день не останавливала свой террор.

На Купянщине было несколько пожаров, их фиксируют в лесных массивах, в окрестностях города. Ракетные обстрелы врага уже нанесли очень серьезный ущерб экологии. Также в результате атак есть раненые среди мирных жителей.

Напоследок хочу сказать, что в администрации было решено для безопасности продлить комендантский час, прежде всего это касается не Харькова, а других населенных пунктов, которые являются прифронтовыми,

– подчеркнула корреспондентка 24 Канала.