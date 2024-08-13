Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що під атакою перебувала Богодухівщина. Вже відомо про сімох поранених, серед них літня жінка і четверо дітей, найстаршій дитині 11 років.

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Куди била Росія впродовж доби

Окупанти вдарили по самому Богодухову. Поліція повідомила, що масований обстріл відбувся зокрема ракетами Х-35У, а прокуратура зазначає, що росіяни могли використати й північнокорейську ракету нового зразка.

Сильно пошкоджені або розбиті 25 будинків, зафіксовано кілька займань, лісових пожеж. На щастя всі поранені в задовільному стані, але їм знадобилася допомога лікарів, в дітей дуже великий переляк і гостра реакція на стрес.

Окрім того, серйозно дісталося Вовчанщині. Там цивільного чоловіка поранило дроном. Росіяни продовжують тероризувати, фактично полювати FPV-дронами на машини та людей,

– розповіла Анна Черненко.

У ніч на 13 серпня окупанти били по Золочеву, там пошкоджені приватні будинки, електромережі, газові мережі, тому ремонтникам на цих напрямках доводиться працювати дуже посилено.

У Харкові ширилася інформація, що після наступу на Курщині, будуть відповіді по мирних містах України. Насправді Росія і так ні на день не зупиняла свій терор.

На Куп'янщині було кілька пожеж, їх фіксують у лісових масивах, на околицях міста. Ракетні обстріли ворога вже завдали дуже серйозної шкоди екології. Також внаслідок атак є поранені серед мирних мешканців.

Наостанок хочу сказати, що в адміністрації було вирішено задля безпеки подовжити комендантську годину, перш за все це стосується не Харкова, а інших населених пунктів, які є прифронтовими,

– підкреслила кореспондентка 24 Каналу.