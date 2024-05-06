"В такой святой день": пострадавшие харьковчане шокированы от обстрела города на Пасху
На Пасху российские захватчики цинично атаковали Харьков и область. В результате российских обстрелов за пасхальные сутки на Харьковщине 21 человек ранен и один убит.
Подробнее о последствиях террористических обстрелов оккупантов 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Она отметила, что несмотря на пережитое, харьковчане не думали, что настолько сложным в этом году будет Пасха для города и области.
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Какой была Пасха на Харьковщине
Россияне выпустили по Харькову три управляемые авиабомбы. Под прицелом врага были гражданские дома. В результате обстрела по Шевченковскому и Киевскому районам города повреждено 14 многоквартирных домов, 3 автомобиля, медучреждение, общежитие, офисное здание, 8 частных домов, гаражи, кафе, разрушены 3 частных дома.
Очень уютные и красивые частные домики в центре Харькова, который называют тихим, вчера россияне превратили в руины своими авиационными планирующими снарядами. Только чудом там нет погибших.
В доме, в который было попадание, не было людей, они выехали, но соседние дома и люди, которые там живут, в этот праздничный день были очень сильно перепуганы.
Здесь же нет никаких военных частей. Зачем же бить в такой святой день? Я думала, что хотя бы в этот день будет спокойствие. В 4 утра был "прилет". В следующий раз оно может ко мне прилететь. Зачем оно сюда прилетело? Кто здесь?
– эмоционально прокомментировала российский обстрел харьковчанка.
Еще были попадания тоже в тихий центр между четырехэтажками. Много посечено окон, повылетали двери. Повезло, что снаряды попали в асфальтную часть, а не в дом. Однако вместе с тем это все равно повлекло очень много беды.
Последствия обстрела Харькова и области на Пасху / Фото: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов
За помощью к медикам обратились 16 человек. Это не только пережитый стресс, а еще и осколочные ранения. Прямо на глазах у семьи ранило мужчину. К счастью, он жив. На глазах жены и ребенка его задело осколком. Харьковчанке, которая живет возле места "прилета", повезло, что вышла из квартиры позже на несколько секунд и она не попала под удар.
Я была дома, готовила еду. Открылась дверь балкона и я быстро залезла под стол. Пока пришла в себя, то в квартире уже был сильный туман и беспорядок. Я обошлась царапиной, жива и слава Богу,
– рассказывает жительница поврежденного дома.
Также российские захватчики обстреливали область. В Кившаровке из-за обстрела "Ураганами" ранен 79-летний мужчина. В Моначиновке погибла 88-летняя женщина. Просто разбило ее дом и спасателям пришлось доставать погибшую из-под обломков.
Обстрелы Харькова и области: последние новости
- В ночь на 5 мая российские захватчики ударили по Харькову "Шахедами". Вражеские дроны попали в частный сектор Основянского района. В результате удара загорелись три частных дома.
- Под мощным ударом врага оказалось село Моначиновка. Одним ударом ФАБ-1500 противник уничтожил целую улицу. Единственное, чего враг смог достичь, – разрушили крестьянам дома и убили 88-летнюю женщину.
- В ночь на 6 мая россияне 4 авиабомбами атаковали Золочев Харьковской области. Есть трое раненых. В частности, осколочные ранения и контузии у женщины и двух полицейских. Россия прямым попаданием уничтожила котельную Детско-юношеской спортивной школы и два частных дома. Кроме этого, много зданий повреждено.