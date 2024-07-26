Стало еще больше обстрелов: какие последствия российских атак по Харьковщине

На Купянском направлении стало еще больше вражеских атак, чем было раньше. В результате обстрелов есть раненые и жертвы среди гражданского населения. За вчерашние сутки 12 раненых в разных населенных пунктах Харьковской области, а также 2 погибших.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что сегодняшние сутки (26 июля) тоже начались с ударов противника. Около 5:30 российская армия ударила по населенному пункту Купянск-Узловой, выпустив КАБ-250. Есть 2 раненых мужчин.

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Харьковщина пережила рекордную воздушную тревогу

Почти 2 суток и 2 часа 31 минуту длилась рекордная для Харьковской области воздушная тревога (24 – 25 июля). 26 июля она тоже была затяжной.

А в Волчанской и в Липецкой громадах тревога продолжается с 10 мая, с того момента, когда на этой территории россияне пошли в повторное наступление,

– отметила Черненко.

Мишень оккупантов – гражданские дома, авто и местные жители

В результате обстрела КАБ в селе Русская Лозовая уничтожено 7 частных домов, ранены 2 человека. В селе Куриловка в результате обстрела из РСЗО пострадала женщина, которой 80 лет, и получил ранения мужчина. В Купянской ОТГ снаряд попал между двумя домами, пострадало 3 человека. В селе Волоховской ОТГ в результате обстрела горел частный дом, есть 1 раненый человек и 1 погибший. В селе Подолы россияне осуществили артобстрел. ФАБ выпускали по Пристину и Кирилловке, там разрушены частные дома, 1 человек ранен.

"Мишенями россиян становятся частные жилые дома. В одном из населенных пунктов разрушен дом культуры, повреждены магазины и гражданские автомобили. В одном из сел Золочевского района россияне выследили местную жительницу, которая является патриоткой и помогает волонтерам, охотились на нее FPV-дроном. Это не единичный случай, когда именно за этой женщиной вели наблюдение. Ее дом взорвали, выпустив снаряд с такого дрона", – рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова.

Эвакуация детей будет принудительной

Черненко в очередной раз призвала людей эвакуироваться. По ее словам, руководители Дергачевщины рассказывают, что люди из сел Малые Проходы и Большие Проходы отказываются от эвакуации, таких ориентировочно 50 человек, а эта территория очень близка к фронту.

Начинается эвакуация детей из Волчанского и Золочевского районов, родителей предупреждают, что она будет принудительной,

– сообщила корреспондентка 24 Канала из Харькова.

Черненко подытожила, что ориентировочный план такой, что в течение 2 месяцев детей и подростков должны оттуда вывезти. На такие предупреждения стоит реагировать в первые дни, потому что потом обстрелы россиян могут усилиться, а это значительно усложнит эвакуацию на этой территории.