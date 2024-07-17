Не знаем, как выжили, – жительница Харьковщины показала последствия после прилета КАБа

Населенные пункты Харьковщины находятся под ежедневными обстрелами. Здесь россияне испытывают не только управляемые авиационные бомбы, но и FPV-дроны, которые сбрасывают на гражданские машины и дома.

Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, добавив, что в одном из сел с дрона разбили частный дом. Россияне видели, куда именно его сбрасывают, поэтому их действия можно объяснить только желанием как можно больших жертв.

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Как живут местные

Под постоянными обстрелами находится Волчанск, поселок Белый Колодец. Там повреждены дома, возник пожар. На Купянщине продолжается принудительная эвакуация семей с детьми. В этом районе звуки взрывов особенно мощные.

В Кондрашовке, где мы были 16 июля, был прилет КАБов. В общем в Купянском районе ты всегда встретишь людей, которые уже были ранены. Ведь почти после всех ударов по частному сектору есть пострадавшие,

– рассказала Анна Черненко.

Несмотря на это, сразу после обстрелов на место прибывают спасатели, энергетики. Работают коммунальные предприятия, чтобы как можно быстрее устранить последствия атаки. Ведь многие не хотят выезжать и остаются в своих домах.

"Мы нашли остатки управляемой авиабомбы ФАБ-250. Было повреждено шесть жилых домов, пострадал мужчина и женщина. Это исключительно гражданские объекты, никаких военных здесь нет", – подчеркнул заместитель начальника пожарно-спасательной части Купянска Андрей Гайворонский.

"Мы чудом выжили"

Жертвой обстрела стала семья госпожи Натальи. Прилет снаряда произошел сразу в соседний дом. Женщина получила травмы и нуждалась в медицинской помощи.

Осколки залетели в кухню, разбили мебель и ранили людей – именно в таких условиях живут все прифронтовые села.

Мы здесь были с мужем вечером и вообще ничего не поняли. Я не знаю, как мы выжили. У нас в доме осколки, они позалетали в дом сразу возле нас, поэтому это чудо, что мы живы,

– рассказала жительница Кондрашовки Наталья.

Кроме этого села Харьковщины страдают от постоянных пожаров. Чем ближе к фронту, тем соответственно не обрабатываются поля, потому что это угроза обстрелов, неразминированная территория. Поэтому есть много сухостоя, который очень быстро вспыхивает,

"Пожары, которые возникают после обстрелов – это еще одна большая опасность, большая угроза, которой подвергаются и люди, и природа, и экосистема", – отметила корреспондентка 24 Канала.