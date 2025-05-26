Больше всего погибших на Купянщине: за неделю Россия убила 8 человек на Харьковщине

Из-за российских обстрелов за последнюю неделю на Харьковщине погибли 8 человек. Около 35 человек ранены или пострадали, часть из них находится в больницах. Больше всего пострадала именно Купянщина.

Об этом 24 Каналу рассказала корреспондент из Харькова Анна Черненко, отметив, что оккупанты прицельно попадают в гражданские дома, поэтому жителей призывают к эвакуации. Россияне бьют и дронами, и снарядами.

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Российские обстрелы Харьковщины

По словам корреспондента, больше всего людей погибло и пострадало на Купянщине Харьковской области. Россияне осуществляют обстрелы из авиации по многоквартирным домам. Из-за этого в Купянске-Узловом погиб мужчина.

Прицельные удары оккупанты осуществляют и по самому Купянску, где погибли 2 женщины. Также недавно враг попал в коммунальное предприятие, где пострадало 2 мужчин. Впоследствии стало известно, что они погибли в больнице. От обстрелов также пострадали люди в Чугуеве и Казачьей Лопани.

Обстрелы разные – от авиационных до кассетных снарядов. В основном это прицельное попадание в частные сектора. Оставаться дома равно прямой угрозе гибели,

– сказала она.

Несмотря на это, в Купянске остаются 1600 человек, а на левом берегу – около сотни, хотя местные власти призывают к эвакуации.

В ночь на 26 мая оккупанты нанесли удары по пригороду Харькова. В результате вражеской атаки по территории частного предприятия в поселке Васищево произошли разрушения и возгорание складского здания. Черненко отметила, что враг совершил удары дронами "Герань-2".

Каждый день россияне осуществляют такие атаки. Запускают и много фальш-целей, которые затрудняют работу ПВО. Поэтому мы и имеем такие разрушения,

– подчеркнула корреспондентка.

Заметим, что Россия также атакует аграрные предприятия, в частности, ферму и зернохранилище, в результате чего недавно погибло 30 коров.