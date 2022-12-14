Все разбито и засыпано обломками: кадры из обстрелянной оккупантами Херсонской ОВА
Источник:Глава Херсонской ОВА
Утром 14 декабря россияне обстреляли здание Херсонской ОВА, расположенной в центре города. К счастью, пострадавших в админздании нет.
Однако взрывная волна выбила окна в жилых домах поблизости. Как выглядит пораженная ОВА сейчас, смотрите дальше.
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В каком состоянии сейчас Херсонская ОВА
Около 11 утра 14 декабря оккупанты цинично обстреляли центр Херсона реактивными системами залпового огня. Целью снарядов оказалась Херсонская ОВА.
Как выглядит админздание в Херсоне после вражеских обстрелов / Фото Кирилла Тимошенко
Российские захватчики повредили в ней два этажа. На фото и видео видно, что в доме все разбито и засыпано грудой обломков.
Последствия обстрела дома Херсонской ОВА в центре города: смотрите видео
Заметим, что админздание находится в самом центре города. Именно возле нее собирались херсонцы, когда встречали ВСУ.
Херсонская ОВА стала своеобразным символом несокрушимости и освобождения для украинцев. Наверное, потому так не понравилась захватчикам. Оккупанты не смогли ее удержать, поэтому решили уничтожить.
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Оккупанты ударили по жилому массиву Херсона 12 декабря: есть жертва
- Российские захватчики регулярно обстреливают деоккупированный Херсон. 12 декабря они нанесли удар артиллерией по городу и пригородным населенным пунктам из пока оккупированной части региона.
- Оккупанты попали в жилой район Херсона. В результате погибла 1 женщина, еще 4 гражданских имеют ранения разной степени.
- Из-за попадания в дома загорелись несколько квартир в одной из многоэтажек. Следователи открыли уголовное производство.