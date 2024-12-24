Оккупанты на Херсонщине нагло врут, что ВСУ обстреливают людей

Жители левобережья Херсонщины временно вынуждены жить в поле российских нарративов. Оккупанты блокируют мобильную связь и обвиняют украинскую власть в обстрелах, создавая информизоляцию для жителей Херсонской области.

Журналистка Евгения Вирлич в эфире 24 Канала рассказала, что жители временно оккупированных территорий не имеют альтернативной информации, поскольку россияне блокируют интернет. Так происходит на всех оккупированных территориях, особенно ночью.

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Не ограничены в своей лжи

Они усилили контроль над тем, чтобы оградить местных жителей от других источников информации, но начали активно этим заниматься еще летом этого года.

Они очень сильно "обрабатывают" жителей левобережья. По собственному опыту, и по опыту друзей, я знаю, что это очень трудно, когда у тебя нет альтернативной информации,

– рассказала Вирлич.

Они постоянно в своих информационных каналах говорят о том, что якобы украинские военные обстреляли гражданских.

"На самом деле это делают российские. Они обстреливают правый берег, потом разворачивают вооружение и обстреливают левый. То они попали в людей, которые стояли за гуманитарной помощью в Олешках, то обстреляли автобус с людьми и так далее. Если мы ограничены правдой, то они неограниченны в своей лжи. Они постоянно что-то придумывают", – отметила Евгения Вирлич.

Какие любимые фейки россиян

Один из любимых фейков россиян – отравление воды. Они неоднократно его повторяют. Когда обстреляли онкодиспансер, россияне рассказывали, что теперь безумный уровень радиации в Херсоне. Городская власть (которая, кстати, якобы сбежала из Херсона по версии оккупантов) среагировала. Они поехали, сделали замеры, сняли на видео и сообщили о том, что с уровнем радиации все в порядке.

"Они постоянно придумывают и живут в мире выдумок. Таким образом пытаются изменить отношение жителей левобережья к украинской власти. То у них украинская власть сбежала из города Херсон. Собственно, хорошо, что представители власти сразу выходят в эфир и опровергают. Видно, что они на местах, но россияне не останавливаются в своей лжи," – подытожила Евгения Вирлич.