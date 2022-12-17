Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Ранее сообщалось о том, что в ВСУ прокомментировали сообщения об украинских войсках на левобережье Херсонщины.

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Безопасных мест в Херсоне нет

Молчанов отметил, что во время обстрелов на западе города в частном секторе мужчина погиб в своем авто, что показывает, что передвигаться по городу опасно. На улицах, идущих с севера на юг, всюду опасно, на улицах, идущих с запада на восток, следует держаться южной стороны, которую прикрывают многоэтажные застройки. Но в частном секторе и на верхних этажах не действует и правило 2 стен.

Снаряды из реактивной артиллерии летят по баллистической траектории, поэтому падают под фактически прямыми углами. Опасны фасады многоэтажных домов, выходящих на Днепр. Особенно те, которые не имеют перед собой других застроек или имеют более низкие застройки,

– заметил херсонский активист.

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Укрытие в Херсоне

Он продолжил, что в Херсоне время от выстрела до прилета составляет 1,5 - 2 минуты, и этого недостаточно, чтобы переместиться в укрытие. В общем, более-менее оборудованные бомбоубежища есть в больницах, но добежать туда люди не успеют. Поэтому следует либо пользоваться правилом 2 стен, либо подвалами в многоквартирных домах.

"С верхних этажей следует бежать на лестницу низших этажей, как только раздастся сигнал воздушной тревоги или будут слышны звуки обстрелов", - подчеркнул Молчанов.

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