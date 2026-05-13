Это действительно страшно, – журналистка об ужасных последствиях атак на Херсон
- Херсон страдает от регулярных атак БпЛА и артиллерии, в частности россияне применяют FPV-дроны со взрывчаткой, а также с них сбрасывают мины.
- Целью оккупанты в частности выбирают общественный транспорт (маршрутки и троллейбусы), а также "охотятся" на гражданских людей посреди улицы.
Херсон находится под атаками дронов ежедневно. Российская армия устроила в городе "человеческое сафари", буквально охотится беспилотниками на херсонцев. В последние дни враг активизировался.
Об этом в эфире 24 Канала рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, отметив, что уже просматривается тенденция, что когда на время наблюдается относительная тишина, то это свидетельствует, что в дальнейшем Россия усилит атаки и в городе станет громче, чем было раньше.
Россияне сбрасывают в Херсоне новые типы мин с БпЛА
Противник активизировал обстрелы из РСЗО "Град". 13 мая, по словам журналистки, были "прилеты" из тяжелого вооружения, а утром атаки продолжились из артиллерии и БпЛА. В случае с Херсоном, оккупанты применяют не только "Шахеды", но и FPV-дроны.
Россияне активно сбрасывают с них мины типа "лепестки" и "пряники". Они сообщили о новых типах мин, чтобы их было минимально видно в траве или почве. Поэтому горожане стараются максимально осторожно передвигаться. Постоянно поступают сообщения от полиции и городской администрации о дистанционном минировании со стороны России,
– рассказала Вирлич.
Херсонцы, по ее словам, регулярно присылают журналистам информацию о таких "находках" в виде мин, сообщают, где именно их увидели. Их, как рассказала журналистка из Херсона, можно увидеть где угодно.
Россия целится по общественному транспорту и гражданским
Происходят также атаки "Молниями". Этот беспилотник, как заметила Евгения Вирлич, сделан почти из ничего (дешевых материалов), однако несет опасность. Он является аналогом более дорогих БпЛА типа "Ланцет".
Когда он атакует, то же действительно страшно. Сегодня была атака на маршрутку, есть раненые. Россияне активно атакуют транспорт. В частности электротранспорт несколько дней не курсировал, потому что они нацеливались на троллейбусы. Они маломаневренные и габаритные, их трудно обезопасить, не везде натянуты антидронные сетки,
– объяснила Вирлич.
Россия продолжает атаковать не только троллейбусы, но и автобусы. Журналистка рассказала, что россияне в телеграмм-каналах называют их "транспортом двойного назначения". Они постоянно пытаются выдать все в Херсоне, как "законные цели", рассказывают, что атакуют военные объекты, на самом деле – бьют по гражданским.
Россия терроризирует Херсон дронами: хронология за 13 мая
Ориентировочно в 06:10 в больницу доставили 43-летнего херсонца, которого вражеский беспилотник атаковал в Корабельном районе Херсона. У него диагностировали взрывную травму, осколочные ранения головы, спины и ног.
В 07:30 российская армия атаковала в этом же районе 60-летнего горожанина, который шел по улице. Он получил осколочные ранения спины и ноги, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. В это время в Центральном районе Херсона в результате удара дрона другой мужчина в возрасте 43-х лет получил взрывную травму, контузию и острую реакцию на стресс.
- Позже, в 08:00, под атакой БпЛА в Центральном районе оказались 75-летняя херсонка (она в тяжелом состоянии), 37-летний житель, а также мужчины в возрасте 67 и 55 лет. Они получили взрывные травмы и осколочные ранения.
В 09:20 российские оккупанты обстреляли Корабельный район Херсона. Под удар попала 50-летняя женщина, которая находилась в этот момент на улице. Она получила осколочные ранения грудной клетки и плеча, перелом кости руки, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы.
- В 11:00 враг нацелил БПЛА на маршрутку в центре города. В Херсонской ОГА сообщили о 9 пострадавших. В больницу в среднем состоянии тяжести доставили женщин 50, 57 и 60 лет, а также мужчин 24, 53, 65 и 72 лет. Они получили взрывные травмы и контузии, у старшего херсонца – еще и осколочные ранения ног. Еще одна пострадавшая, 79-летняя херсонка, получила взрывную травму, осколочные ранения руки и ушиб лица. Среди пострадавших также и 47-летний водитель.
Впоследствии в 11:10 оккупанты в очередной раз атаковали с беспилотника Центральный район. Под удар попал 49-летний мужчина, который находился на улице. Он получил взрывную травму и осколочные ранения ноги.
В 13:30 российский беспилотник атаковал гражданскую машину в Днепровском районе Херсона. Из-за вражеского удара пострадал 67-летний мужчина. Позже, в 14:20, под удар дрона в этой же части города попала 83-летняя горожанка.