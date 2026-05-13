Это действительно страшно, – журналистка об ужасных последствиях атак на Херсон

Херсон находится под атаками дронов ежедневно. Российская армия устроила в городе "человеческое сафари", буквально охотится беспилотниками на херсонцев. В последние дни враг активизировался.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, отметив, что уже просматривается тенденция, что когда на время наблюдается относительная тишина, то это свидетельствует, что в дальнейшем Россия усилит атаки и в городе станет громче, чем было раньше.

Россияне сбрасывают в Херсоне новые типы мин с БпЛА

Противник активизировал обстрелы из РСЗО "Град". 13 мая, по словам журналистки, были "прилеты" из тяжелого вооружения, а утром атаки продолжились из артиллерии и БпЛА. В случае с Херсоном, оккупанты применяют не только "Шахеды", но и FPV-дроны.

Россияне активно сбрасывают с них мины типа "лепестки" и "пряники". Они сообщили о новых типах мин, чтобы их было минимально видно в траве или почве. Поэтому горожане стараются максимально осторожно передвигаться. Постоянно поступают сообщения от полиции и городской администрации о дистанционном минировании со стороны России,

– рассказала Вирлич.

Херсонцы, по ее словам, регулярно присылают журналистам информацию о таких "находках" в виде мин, сообщают, где именно их увидели. Их, как рассказала журналистка из Херсона, можно увидеть где угодно.

Россия целится по общественному транспорту и гражданским

Происходят также атаки "Молниями". Этот беспилотник, как заметила Евгения Вирлич, сделан почти из ничего (дешевых материалов), однако несет опасность. Он является аналогом более дорогих БпЛА типа "Ланцет".

Когда он атакует, то же действительно страшно. Сегодня была атака на маршрутку, есть раненые. Россияне активно атакуют транспорт. В частности электротранспорт несколько дней не курсировал, потому что они нацеливались на троллейбусы. Они маломаневренные и габаритные, их трудно обезопасить, не везде натянуты антидронные сетки,

– объяснила Вирлич.

Россия продолжает атаковать не только троллейбусы, но и автобусы. Журналистка рассказала, что россияне в телеграмм-каналах называют их "транспортом двойного назначения". Они постоянно пытаются выдать все в Херсоне, как "законные цели", рассказывают, что атакуют военные объекты, на самом деле – бьют по гражданским.

