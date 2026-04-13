Он рассказал 24 Каналу, как снимал репортаж из Херсона. По его словам, беспилотники постоянно пролетали над ними.

Насколько опасно в Херсоне?

Кейлин Робертсон отметил, что в Херсоне на одном берегу реки – россияне, на другом – украинцы. Если вы видите другой берег реки, то враг также видит вас. Военные просили его не направлять камеру в сторону реки, потому что оккупанты могли подумать, что это оптика снайпера.

Дроны пролетали прямо над нами. Мы прятались и ждали, пока это закончится. Раньше мне не удавалось снять это на камеру. Когда я впервые поехал в Херсон, я спрашивал, почему почти нет кадров БПЛА в небе. Мне ответили: "Если вы снимете дрон в небе, это, вероятно, будет последнее, что вы снимете". Поэтому такие кадры очень редкие,

– вспомнил он.

Украинские бойцы сказали, что надо переждать. Потому что враг может перехватывать сигналы, и параллельно может работать реактивная артиллерия. Оккупанты могут использовать беспилотники для обнаружения движения и дальнейшего артиллерийского обстрела.

Затем мы подошли почти к самой реке. До российских позиций было примерно 300 метров. Посреди улицы еще дымили последствия артиллерийского удара. Пока мы это осматривали, прямо над нами завис дрон. Четверо военных, которые были со мной, сказали бежать и открыли огонь. Они сбили этот БПЛА. Это произошло в считанных метрах от меня. Он сразу взорвался. Я никогда не видел ничего похожего, снимая боевые действия в Украине,

– сказал журналист.

По его словам, он никогда больше не повторил бы этот риск и восхищается ВСУ, которые делают это каждый день. Наши бойцы патрулируют тот район постоянно.

