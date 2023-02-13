РСЗО на остров не гоняют: на каком расстоянии россияне могут обстреливать Херсон

Россияне продолжают беспощадно обстреливать Херсон и пригороды. Известно, что "Град" работает на расстояние до 20 километров.

Понятно, что оккупанты не таскают установки на острова, в отличие от обычных ствольных минометов. Вглубь до 10 километров от Днепра на север они могут достать. Об этом 24 Канала сказал активист из Херсона Владимир Молчанов.

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Какие населенные пункты под угрозой

В зоне поражения: весь Херсон, все пригороды – Камышаны, Зеленовка, Антоновка, Садовое и Чернобаевка, в частности – Чернобаевский аэропорт. Есть немало критической инфраструктуры и промышленных объектов, которые могут пострадать.

Град – это больше противочеловеческое оружие. Осколочно-фугасное действие 75-мм снаряда не столь значительно, чтобы уничтожить капитальные здания. Можно выбить оконные стекла, повредить стены и пробить крышу, взорваться внутри. Но серьезных разрушений градом против города совершить не удастся,

– заметил активист.

Он менее разрушителен, чем 120-мм мина. Есть надежды, добавляет Молчанов, что ударов будет меньше. "Если бы еще наши военные администрации думали о безопасности граждан против осколочных поражений, которые могут быть вызваны массированными обстрелами, и располагали как можно больше мобильных укрытий", – подчеркнул он.

Сегодня в Херсоне есть 4 укрытия. Николаевская областная администрация передала такое же количество в Очаков, и, по мнению активиста, это может стать существенной помощью для маленького города, несмотря на то, что хранилища имеют конструктивные изъяны. Так, у них достаточно узкая дверь, и быстро зайти туда людям во время артобстрела почти невозможно.

"С учетом того, что звук в воздухе распространяется быстрее, чем летит снаряд или мина, услышать выстрел граждане могут раньше прилета. У них есть несколько секунд или десятков секунд, чтобы зайти за какую-то стенку или спрятаться в защитное сооружение, если бы оно имело более широкое отверстие, и люди могли туда буквально залетать, – отметил Владимир Молчанов.

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