"Не знаешь, вернешься ли": как водители рискуют жизнью на самых безопасных маршрутах Херсона
Водители Херсонского коммунального транспортного сервиса ежедневно выходят на маршруты в условиях угрозы ударов российских дронов. Для хотя бы минимальной защиты им выдают шлемы, бронежилеты и детекторы БпЛА.
Об этом пишет BBC.
На водителей Херсона "охотятся" вражеские дроны
Издание узнало, что в мае водитель Анатолий Дмитров выполнял рейс на маршруте №14 в Херсоне, когда в транспорт с пассажирами попал российский беспилотник. Тогда он еле довез людей до следующей остановки, где было укрытие, под угрозой повторного удара. Он вспомнил, что в результате взрыва пострадали восемь человек, а в маршрутке разбились все окна.
Это случается почти каждый день, они (российские дроны – 24 Канал) начали охотиться на автобусы. Ты идешь на работу и не знаешь, вернешься ли домой,
– сказал Анатолий.
Херсонкомунтранссервис сообщил изданию, что с начала 2026 года Россия убила уже трех их работников. Еще восемь сотрудников получили ранения, а более 20 троллейбусов и автобусов были повреждены.
Местные власти и руководство КП рассказали, что угроза от российских дронов только усиливается. Особую опасность несут вражеские БпЛА на оптоволокне.
Некоторые просто зависают в воздухе и ждут. Другие – разведывательные дроны – смотрят водителю прямо в глаза через лобовое стекло,
– рассказала Рита Добринова.
На фоне постоянных угроз власти Херсона усилили меры безопасности для водителей и пассажиров. В частности, самые оживленные улицы прикрывают антидроновими сетками. А водителям выдают шлемы, бронежилеты и детекторы дронов. Однако, как объяснили изданию, эти средства имеют ограниченную эффективность. В случае сигнала водители вынуждены останавливать транспорт и эвакуировать пассажиров в укрытия.
Они обнаруживают только дроны, приближающиеся на известных для навигации частотах, но те, что полагаются на оптоволоконные кабели или новые частоты – невидимы для них,
– говорится в материале.
Угроза застает водителей даже на пути к работе. Одного из водителей вместе с коллегами россияне атаковали по дороге на смену.
Они (российские войска – 24 Канал) ударили по нам. Мы вышли. А когда приехала скорая, чтобы помочь нам, они ударили в саму машину скорой помощи,
– рассказал пострадавший.
Несмотря на опасность, рассказали водители, они продолжают работать, для перевозки жителей города, в том числе детей и пожилых людей.
