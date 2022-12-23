Жителям Херсона рекомендуют эвакуироваться: могут остаться без тепла и воды

После деоккупации Херсона оккупанты продолжают систематически обстреливать город. Местные власти призывают жителей эвакуироваться в более безопасные регионы.

Руководство Херсонской ОВА обратилось с такой просьбой к жителям микрорайона Остров. Отмечают, что горожане могут остаться без воды и света.

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Оккупанты продолжают обстреливать Херсон

Из-за постоянных вражеских обстрелов микрорайон Остров остается зоной повышенной опасности. Следовательно, существует высокая вероятность того, что жители могут остаться без электроэнергии, тепло- и водоснабжения.

Следует добавить, что Херсонская ОВА помогает всем желающим бесплатно эвакуироваться.

Чтобы подать заявку, необходимо обратиться на горячую линию: 0 800 330 951 или (091) 481-78-45. Также уехать помогают волонтерские организации.

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