Местные все это видят: как россияне коварно действуют во время пасхального перемирия на Херсонщине

Российские оккупанты не придерживаются пасхального перемирия на Херсонщине. Ударов стало несколько меньше, но они все равно есть.

Журналистка из Херсона Евгения Вирлич рассказала 24 Каналу, что в течение последних суток были сообщения как об обстрелах из РСЗО, так и удары FPV-дронами.

Что известно об обстрелах Херсонщины?

По словам журналистки, оккупанты, по-прежнему, разворачивают свое вооружение и обстреливают левобережье Херсонщины. Конечно, они рассказывают о том, что удары якобы осуществляют "украинские подразделения". Все это происходило как в предыдущие дни, так и сегодня, 12 апреля.

Не прекращались вражеские атаки и по Херсону. Враг запускает беспилотники, с которых сбрасывают взрывчатку и различного типа мины.

В общем обстрелы продолжаются. Они не такие мощные, как это было, например, день назад. Тогда за 30 минут до перемирия россияне обстреляли троллейбусы. Тогда погиб водитель,

– рассказала Вирлич.

