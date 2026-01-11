Каждое утро начинается с обстрелов, – журналистка о крайне тяжелой ситуации в Херсоне
- Херсон регулярно подвергается обстрелам российскими "Градами" и другой артиллерией.
- В городе серьезные проблемы с электричеством, водой и отоплением из-за уничтоженной ТЭЦ, а власти ищут альтернативные источники тепла.
Оккупанты продолжают терроризировать Херсонщину FPV-дронами, артиллерией, всем, чем только могут. Почти каждое утро в областном центре начинается с обстрелов города российскими "Градами", реактивными системами залпового огня.
С наступлением холодов ситуация в Херсоне стала еще тяжелее. Журналистка из Херсона Евгения Вирлич объяснила 24 Каналу, что в городе проблемы со светом и водой, почти нет отопления.
Что происходит в Херсоне?
Евгения Вирлич отметила, что холодная зима – это большое испытание для херсонцев. Россияне продолжают обстреливать. В городе постоянные проблемы с электричеством и водой. Тепла почти нет, потому что Херсонская ТЭЦ была практически уничтожена, захватчики разбили ее.
Недавно в ОВА анонсировали, что ищут альтернативные источники. Будут работать над модульными котельными, но для этого нужно время. А в ближайшие дни прогнозируют морозы.
Примерно с сентября мы фиксировали, что, видимо, почти каждое утро начинается с обстрелов Херсона российскими "Градами", реактивными системами залпового огня. Это довольно страшно. Недавно обстреляли микрорайон, в котором я жила и бываю там. Это повлекло гибель трех человек,
– рассказала журналистка.
Обстрелы Херсона: последние новости
С утра 2 января Россия била по объекту теплогенерации в Херсоне. В результате прилетов были перебои с отоплением в городе. Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что цель врага – оставить херсонцев зимой без тепла.
Днем 8 января Россия обстреляла из артиллерии кафе в Херсоне. В результате атаки погибли 2 человека, еще 3 получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, в течение суток оккупанты обстреляли и другие районы города.