Каждое утро начинается с обстрелов, – журналистка о крайне тяжелой ситуации в Херсоне

Оккупанты продолжают терроризировать Херсонщину FPV-дронами, артиллерией, всем, чем только могут. Почти каждое утро в областном центре начинается с обстрелов города российскими "Градами", реактивными системами залпового огня.

С наступлением холодов ситуация в Херсоне стала еще тяжелее. Журналистка из Херсона Евгения Вирлич объяснила 24 Каналу, что в городе проблемы со светом и водой, почти нет отопления.

Что происходит в Херсоне?

Евгения Вирлич отметила, что холодная зима – это большое испытание для херсонцев. Россияне продолжают обстреливать. В городе постоянные проблемы с электричеством и водой. Тепла почти нет, потому что Херсонская ТЭЦ была практически уничтожена, захватчики разбили ее.

Недавно в ОВА анонсировали, что ищут альтернативные источники. Будут работать над модульными котельными, но для этого нужно время. А в ближайшие дни прогнозируют морозы.

Примерно с сентября мы фиксировали, что, видимо, почти каждое утро начинается с обстрелов Херсона российскими "Градами", реактивными системами залпового огня. Это довольно страшно. Недавно обстреляли микрорайон, в котором я жила и бываю там. Это повлекло гибель трех человек,

– рассказала журналистка.

Обстрелы Херсона: последние новости