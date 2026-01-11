З настанням холодів ситуація у Херсоні стала ще важчою. Журналістка з Херсона Євгенія Вірлич пояснила 24 Каналу, що у місті проблеми зі світлом та водою, майже немає опалення.

Що відбувається у Херсоні?

Євгенія Вірлич зазначила, що холодна зима – це велике випробування для херсонців. Росіяни продовжують обстрілювати. У місті постійні проблеми з електрикою та водою. Тепла майже немає, тому що Херсонська ТЕЦ була практично знищена, загарбники розбили її.

Нещодавно в ОВА анонсували, що шукають альтернативні джерела. Будуть працювати над модульними котельнями, але для цього потрібен час. А найближчими днями прогнозують морози.

Приблизно з вересня ми фіксували, що, мабуть, майже кожен ранок починається з обстрілів Херсона російськими "Градами", реактивними системами залпового вогню. Це доволі страшно. Нещодавно обстріляли мікрорайон, в якому я жила і буваю там. Це спричинило загибель трьох людей,

– розповіла журналістка.

Обстріли Херсона: останні новини