Оккупанты мощно ударили артиллерией по поселку на Херсонщине, есть погибшие

Российская армия нанесла массированный удар реактивной артиллерией по поселку Белозерка в Херсонской области. Известно о 2 погибших и 5 травмированных людей.

В результате мощного обстрела в Белозерке повреждено более 60 домов. Об этом 24 Каналу рассказал херсонский журналист Сергей Никитенко, добавив, что этот населенный пункт оккупанты атакуют регулярно.

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"Это был очень сильный обстрел. Местные говорят, что прилетела полная "кассета" в радиусе 40 ракет. Белозерка – это красная зона. Попасть туда и поработать там журналистам очень сложно. Белозерку обстреливают постоянно с левого берега, вблизи Голой Пристани. Это небольшой бывший районный центр, очень изуродованный, его россияне разрушают ежедневно", – рассказал Никитенко.

Над Херсонщиной стало больше FPV дронов

Очень часто начать летать вражеские FPV дроны не только в громадах области, но и в самом Херсоне. Сегодня такой беспилотник поразил машину волонтеров в громаде, которая расположена на берегу Днепровско-Бугского лимана. Такие удары, по словам херсонского журналиста, происходят постоянно, а дронов этого типа существенно увеличилось.

От Херсона до Нововоронцовки (Бериславский район) частично перекрыли трассу в нескольких местах, там нельзя ездить, потому что россияне атакуют и гражданский, и военный транспорт. Хотя еще год назад таких дронов в Нововоронцовке не наблюдалось. Большинство жертв, к сожалению, это гражданские люди,

– отметил Никитенко.

В Херсонской ОВА сообщили, что среди пострадавших в результате удара по Белозерке 69-летняя медработница, она получила контузию, сотрясение головного мозга и взрывную травму. Также под удар попала 26-летняя фельдшер, которая помогала пострадавшим. Женщину госпитализировали с взрывными травмами и контузией. С взрывными травмами, контузией, осколочными ранениями затылка и бедра в больницу доставили 43-летнего мужчину. Местные жители, 52 и 39 лет, получили контузии и взрывные травмы. Им тоже оказали на месте необходимую помощь.