Враг продолжает террор, – Гуменюк рассказала о ситуации на освобожденных территориях Юга

Враг, используя территорию, географию и особенность линии фронта, проходящей по реке Днепр, обстреливает побережье. Это говорит о том, что россияне продолжают террор мирного населения, несмотря на то, что эти территории деоккупированы.

Об этом в эфире 24 канала заявила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, враги также продолжают терроризировать Никопольщину, где не ступал сапог оккупанта, но напротив географически находится объект критической инфраструктуры, на который российские военные пытаются вызвать обратный огонь.

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К счастью, за последние ночные обстрелы не было пострадавших, но есть повреждения объектов, в том числе и энергетики. И это говорит о том, что они продолжают давление на мирное население. Пытаются оставить без газа, воды, электричества,

– сообщила Наталья Гуменюк.

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Саперы работают по графику

Спикер рассказала, что стабилизационные мероприятия в регионе проходят по своему графику. Погода влияет на работу саперов, поскольку разминированию подлежат очень большие участки местности, а доступ к ним иногда затруднен.

"Поэтому следует набраться терпения и понимания о том, что пока работают специальные службы, нельзя пренебрегать их предупреждениями и пометками. Ни в коем случае не пытаться сократить себе дорогу через необследованных участков", – предупредила госпожа Гуменюк.

Контрдиверсионные мероприятия продолжаются

По словам спикера, продолжается и контрдиверсионная работа, в частности, на правобережье, в населенных пунктах непосредственно близких к урезу воды. В этой местности враг оставлял своих коллаборантов и агентов, помогающих корректировать обстрелы.

Обращаемся к местным, благодарным за помощь, помогающим обнаруживать такие элементы. Но все же надо быть бдительными, потому что они все еще есть на этой территории и работа продолжается,

– сообщила пресс-секретарь.

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