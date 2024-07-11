В четверг, 11 июля, российские войска в очередной раз обстреляли Херсонскую область. Оккупанты ударили FPV-дроном по точке выдачи гуманитарной помощи в Станиславе.

Оккупанты не прекращают цинично обстреливать Херсонскую область. Детали вражеской атаки рассказали в Херсонской ОГА.

Читайте также В Одессе слышали взрыв: россияне ударили из авиации

Россияне ударили по точке выдачи гуманитарной помощи

Из-за вражеской атаки пострадали двое волонтерок, 45 и 40 лет.

Они получили контузии, сотрясения головного мозга, взрывные и черепно-мозговые травмы,

– говорится в сообщении.

Пострадавшим на месте оказали необходимую медицинскую помощь.

Оперативно о тревогах и опасности по разным областям Украины читайте в нашем телеграме

Российские войска также атаковали волонтеров международной благотворительной организации. В Станиславе враг ударил с беспилотника по машине, которая везла гуманитарную помощь для местных жителей. В результате этого повреждено транспортное средство. В ОВА добавили, что, к счастью, люди не пострадали.

Российские войска ударили по машине, везущей гуманитарку / Фото: Херсонская ОВА

К слову, в Херсонской области 11 июля враг также сбросил взрывчатку на спасателей, которые прибыли ликвидировать пожар, вызванный вражеским обстрелом. К счастью, никто из личного состава не пострадал.