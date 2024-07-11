Окупанти не припиняють цинічно обстрілювати Херсонську область. Деталі ворожої атаки розповіли в Херсонській ОВА.
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Росіяни вдарили по точці видачі гуманітарної допомоги
Через ворожу атаку постраждали двоє волонтерок, 45 та 40 років.
Вони отримали контузії, струси головного мозку, вибухові та черепно-мозкові травми,
– йдеться у повідомленні.
Потерпілим на місці надали необхідну медичну допомогу.
Російські війська також атакували волонтерів міжнародної благодійної організації. У Станіславі ворог вдарив з безпілотника по автівці, що везла гуманітарну допомогу для місцевих жителів. Внаслідок цього понівечено транспортний засіб. В ОВА додали, що, на щастя, люди не постраждали.
Російські війська вдарили по автівці, що везла гуманітарку / Фото: Херсонська ОВА
До слова, у Херсонській області 11 липня ворог також скинув вибухівку на рятувальників, які прибули ліквідувати пожежу, спричинену ворожим обстрілом. На щастя, ніхто з особового складу не постраждав.