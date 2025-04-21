Россия активизировала обстрелы Херсонской области и изменила тактику ударов, – ОВА
- Россия активизировала обстрелы Херсонской области, изменив тактику на сброс авиабомб перед артиллерийским обстрелом.
- Глава ОВА призвал жителей оставаться в безопасных местах и не публиковать фото последствий атак в соцсетях.
В течение последней недели враг значительно активизировал обстрелы населенных пунктов Херсонской области. Кроме того, россияне изменили свою тактику.
Сначала оккупанты сбрасывают авиабомбы, а затем накрывают местность артиллерией. Об этом в понедельник, 21 апреля, рассказал председатель областной военной администрации Александр Прокудин, передает 24 Канал.
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Россияне изменили тактику
Чиновник отметил, что ситуация остается опасной после первого "прилёта", поэтому важно не покидать укрытие сразу.
Находитесь в безопасном месте как можно дольше – это может спасти вам жизнь,
– отметил Прокудин.
В ОВА показали последствия обстрелов Херсонщины: смотрите фото
Также в ОВА призвали не снимать последствия российских обстрелов и не публиковать кадры с мест попаданий в соцсетях. Подобные фото и видео враг может использовать для корректировки огня.
Напомним, утром 21 апреля агрессор в очередной раз атаковал Днепровский район Херсона. Под удар попал детский сад, выбито не менее 30 окон.