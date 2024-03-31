Изменили стратегию обстрелов, – Романенко объяснил, почему россияне разрушают энергетику весной

Враг продолжает уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины. В частности в последнее время россияне начали обстреливать гидроэлектростанции.

Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ “Закроем небо Украины” Игорь Романенко рассказал 24 Каналу, что противник наносит удары по украинской энергетике не только для того, чтобы оставить украинцев без света и тепла. У него есть более важная цель.

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Что задумал противник

Враг сейчас применяет средства воздушного нападения для обстрелов энергетических объектов, чтобы разрушить их. Прежде всего речь идет об объектах военно-промышленного комплекса, потому что в последнее время Украина концентрирует внимание на работе этих предприятий.

Россияне изменили стратегию обстрелов. Изменилась задача относительно целей, по которым применяются эти средства,

– отметил он.

Противник пытается разрушить именно украинские государственные и частные предприятия, которые производят оружие и технику.

Сейчас у нас есть проблемы с поставками военной помощи от наших союзников, прежде всего от США. Именно поэтому враг и наносит удары по нашему военному производству, а также разрушает энергетическую мощность Украины,

– объяснил генерал-лейтенант в отставке.

Этим объясняется, почему россияне наносят удары по энергетическим объектам не зимой, а весной. Хотя для врага также важно создать бытовые трудности для украинцев и с целью психологического давления.

"Граждане Украины, по замыслу противника, должны были бы давить на руководство страны, чтобы оно согласилось на переговоры с Россией на ее условиях. Однако украинская власть на это не пойдет", – отметил Игорь Романенко.

Россияне нанесли новые удары по энергетике Украины

Ночью 31 марта враг снова атаковал объекты украинской энергетической инфраструктуры. Он применил комбинированное нападение, используя "Шахеды" и крылатые ракеты.

Вечером 30 марта россияне запустили беспилотники на Хмельнитчину, а именно Староконстантинов. Также "Шахеды" направлялись в сторону Николаевской и Одесской областей.

Утром 31 марта оккупанты выпустили крылатые ракеты с Ту-95, которые атаковали западные области Украины.

Во Львовской области противник атаковал тот же объект критической инфраструктуры, который уже пытался обстрелять 24 и 29 марта. На этот раз было разрушено админздание, на котором возник пожар. К сожалению, из-за атаки погиб человек. Сейчас спасатели разбирают завалы, под которыми также могут быть люди.

Также в Ровенской области обломками ракеты была повреждена электроопора, а также ФАП. В Хмельницкой области силам ПВО удалось уничтожить 1 "Шахед".