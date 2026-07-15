Политический консультант, военнослужащий Александр Антонюк рассказал 24 Каналу, что все сводится к наличию противоракетных систем, способных перехватывать баллистические ракеты. Речь здесь в основном идет именно о ЗРК Patriot.
Почему Россия усилила удары баллистическими ракетами?
По словам Антонюка, когда у Сил обороны было больше ракет для ЗРК Patriot, противник обычно проводил гибридные атаки с использованием беспилотников и крылатых ракет. Сейчас он усилил обстрелы баллистическими ракетами.
Россия усилила удары по Киеву: смотрите видео 24 Канала
Кроме того, установки с этими ракетами размещены относительно близко к границе с Украиной – в Брянской области. Соответственно, бывают ситуации, когда баллистические ракеты прилетают еще до объявления воздушной тревоги.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Одна из ключевых задач врага – создать невыносимые условия проживания в Киеве. Они хотят спровоцировать новую миграционную волну. Это касается не только столицы, но и других городов-миллионников. Особенно там, где есть научный и промышленный потенциал,
– сказал Антонюк.