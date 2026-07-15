Політичний консультант, військовослужбовець Олександр Антонюк розповів 24 Каналу, що все впирається в наявність протиракет, які здатні перехоплювати балістику. Тут здебільшого йдеться саме про ЗРК Patriot.

Чому Росія посилила удари балістикою?

За словами Антонюка, коли Сили оборони мали більше ракет до ЗРК Patriot, ворог зазвичай проводив гібридні атаки з безпілотниками та крилатими ракетами. Зараз він посилив обстріли балістикою.

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Крім того, установки з цими ракетами розміщені порівняно близько до кордону з Україною – на Брянщині. Відповідно й трапляються ситуації, що балістика прилітає ще до оголошення повітряної тривоги.