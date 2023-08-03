"Шахеды" – это приманка: оккупанты усилили дроновые атаки Киевщины с коварной целью

Российские оккупанты усилили атаки "Шахедами" на Киевщину. Враг пытается достать до конкретных объектов, поэтому обстрелы будут продолжаться.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. Как известно, ночью 3 августа россияне снова атаковали Украину дронами.

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"У оккупантов есть определенные цели, к которым они пытаются добраться "Шахедами". Это значит, что они будут атаковать, пока не доберутся", – предположил Свитан.

Почему россияне усилили дроновые атаки на Киевщину: смотрите видео

Кроме того, россияне преследуют такие цели:

истощить украинскую систему ПВО;

отработать новые маршруты и вычислить алгоритмы перемещения украинских мобильных групп.

Когда дроновые атаки прекратятся

Врагу будет не до террора гражданского населения, когда Силы обороны начнут активное движение на линии фронта.

"Тогда у россиян не будет времени – они будут максимально использовать боевой потенциал для решения вопросов на поле боя", – пояснил Свитан.

Обстрелы Киева: последние новости

В ночь на 3 августа враг еще раз атаковал Киевщину дронами-камикадзе "Шахед". Силы и средства ПВО на подлете в столицу уничтожили почти 15 воздушных целей.

Враг атаковал Киев и ночью 2 августа. Обломки дронов упали в Соломенском районе города, но никто не пострадал.

В результате удара в Киевской области загорелся частный дом, а также поврежден гараж. Пожар оперативно ликвидировали, пострадавших не было.

Западные медиа уже сообщали о том, что украинские военные подошли к первой линии обороны российских оккупантов и начали вторую фазу наступления. "Медленность" ВСУ можно объяснить осторожностью наших защитников и нехваткой нужного оружия – истребителей F-16 и ракет ATACMS в частности.