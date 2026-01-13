Пожары, поврежденные дома и отключения света: каковы последствия ночных атак в Киевской области

Ночью 13 января враг обстреливал Киевскую область. Под ударами были мирные общины, дома и критическая инфраструктура.

Критические объекты области переведены на альтернативное питание. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС и Киевскую ОВА.

Какие последствия вражеских атак в Киевской области?

Российские войска нанесли удары по Киевской области. Есть разрушения, возникли пожары в жилой застройке и на промышленных объектах.

В Броварском и Фастовском районах ликвидировали пожары в хозяйственной и временной постройках. В первом, в частности, есть повреждения трех частных домов и автомобиля.

В Вышгородском районе возник пожар в жилом доме. Его оперативно ликвидировали.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Критически важные объекты области переведены на альтернативное питание и продолжают работу. В Бучанском районе введены экстренные отключения электроэнергии. В Броварском и Бориспольском районах они продолжают действовать. Действуют Пункты несокрушимости.

Этой ночью Россия атаковала Одессу